Rumores sugerem que Galaxy S10 deve ter leitor de impressões digitais por dentro da tela

10:33 · 04.05.2018

A Samsung lançou a dupla Galaxy S9 e S9+ no final de fevereiro, mas informações sobre um futuro Galaxy S10 já aparecem na web. O site sul-coreano The Bell publicou, nesta quarta-feira (2), que para o aniversário de 10 anos da linha Galaxy, a Samsung deve lançar um smartphone com o codinome 'Beyond' ('além' em português), que acredita-se ser uma referência aos futuros modelos S10 e S10+.

Desde meados de 2016, a empresa usa apelidos para seus projetos. O S8, por exemplo, era chamado de 'Dream' ('sonho' em portugues), enquanto o mais recente lançamento da empresa, o S9, era conhecido internamente como 'Star' ('estrela').

Com o nome de 'Além', acredita-se que a empresa vai inovar no novo aparelho. O design não deve mudar muito, mas rumores apontam para um leitor de impressões digitais por dentro da tela, algo que pode estrear antes no Galaxy Note 9 ainda este ano.

Outros boatos sugerem que a empresa também pensa em colocar um sistema de reconhecimento facial 3D, como o Face ID do iPhone X, em detrimento do seu atual sistema de reconhecimento facial e de íris, que são facilmente enganados com fotos impressas ou até mesmo com a tela de um outro aparelho exibindo a imagem.

Apesar de diversos rumores sobre uma tela dobrável no novo smartphone, o site coreano acredita que a empresa deve manter o modelo de borda infinita, estreado no Galaxy S7 em março de 2016.