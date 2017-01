Ronaldo Fenômeno se torna sócio de time brasileiro de League of Legends

10:10 · 23.01.2017 / atualizado às 12:42

Ronaldo Fenômeno comprou parte do time brasileiro CNB e-Sports Club. A novidade foi anunciada neste sábado, dia 21, data em que teve início a nova temporada do Campeonato Brasileiro de League of Legends.

"Os jogos eletrônicos são tendência no mundo inteiro e, no Brasil, são uma febre. Na final do Campeonato Brasileiro de League of Legends 2016, mais de 15 mil pessoas compareceram ao Ginásio do Ibirapuera para acompanhar a final entre a INTZ (que foi campeã) e a CNB. É um movimento impressionante", disse o ex-jogador de futebol.

Vale destacar que André Akkari, campeão mundial de pôquer, e Igor Trafane Federal, diretor-executivo do Brazilian Series of Poker (BSOP), se juntam ao Fenômeno no comando de 50% da empresa.

Time

O CNB e-Sports Club surgiu há 15 anos como uma equipe do jogo Counter Strike, com o único objetivo de se divertir.

Com os bons resultados alcançados ao longo desses anos e com uma mudança na direção da equipe em 2009, o que era apenas um hobby, começou a ser encarado com seriedade. Com a chegada de patrocinadores para investir na organização, começou a se profissionalizar as modalidades e os Cyber Atletas.