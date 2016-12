09:13 · 23.12.2016

A Atari anunciou nesta quinta-feira (22) uma versão para iOs e Android do jogo "RollerCoaster Tycoon". O clássico jogo, criado inicialmente somente para computador, simula o gerenciamento de um parque de diversões.

O game custará US$ 6 na versão básica e US$ 16 na versão completa, que dá acesso a todas as extensões, que, por sua vez, custam US$ 2 cada.

O título "RollerCoaster Tycoon" já está disponível para download na App Store e Google Play.