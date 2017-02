Retorno do GoPro Karma é anunciado nesta quarta-feira (1)

13:28 · 01.02.2017 / atualizado às 14:22

Case do Karma

A GoPro anuncia, nesta quarta-feira, 1, a venda do drone e solução de estabilização de imagem, Karma, na sua loja virtual GoPro.com e vendedores selecionados nos Estados Unidos. As primeiras remessas do produto serão limitadas, mas é esperado que a produção aumente rápido. O Karma estará disponível em outros mercados a partir da primavera no hemisfério norte (entre 1 de março e 31 de maio). Produto será vendido com preços entre US$ 799 e US$ 1099,99.

A GoPro retirou o Karma do mercado voluntariamente em novembro de 2016 depois de, segundo a assessoria da empresa, um pequeno número de casos em que as baterias se desconectavam durante o voo, resultando em perda de energia. A marca identificou o problema como sendo relacionado ao trinco que segurava a bateria. Uma nova trava foi projetada e incorporada ao drone atualizado para resolver o problema.

“O Karma é a melhor solução para estabilização de imagens, sejam elas capturadas no ar, nas suas mãos ou acopladas ao seu corpo”, afirma o fundador e CEO da marca, Nick Woodman. “A medida que o mercado de drones segue crescendo, o Karma entrega algo mais versátil a um preço mais acessível”.

Detalhes

O Karma vem em uma mochila compacta e também inclui um bastão estabilizador de imagem que pode ser manejado ou vestido. Ele promete fazer com que todos possam capturar imagens suaves durante praticamente qualquer atividade. O sistema promete ser de fácil uso, o que pode ocorrer logo depois de retirado da caixa. O drone compacto e dobrável, o controle Karma e o Karma Grip vem dentro da mochila para se usar em qualquer atividade.

O controle inspirado em games com touch display integrado promete tornar divertido, rápido e fácil voar – sem a necessidade de um telefone celular ou tablet para enxergar o que seu drone vê. O estabilizador de três eixos pode ser removido do Karma drone e usado na sua mão ou acoplado a outros acessórios.

O Karma também conta com vários padrões de voos programados como “dronie”,”orbit”, “reveal” e “cable câmera”. A promessa é que até principiantes no manuseio de drones consigam criar tomadas hollywoodianas.

Novas funcionalidades serão adicionadas via update de software no futuro.

O Karma está disponível nos seguintes pacotes:

Karma sem a câmera por US$ 799,99

Karma com a HERO5 Black por US$ 1099,99

Kit voo para donos do Karma Grip disponível a partir de abril por US$ 599,99 (essa é a solução de voo para aqueles que já são donos de um Karma Grip)

Arreios disponíveis separadamente tornam o Karma compatível com as câmeras HERO5 Session, HERO4 Black e Silver.