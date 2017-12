Resident Evil 7 biohazard Gold Edition já está disponível

16:06 · 12.12.2017

A Capcom liberou, na manhã desta terça-feira (12), o jogo Resident Evil 7 biohazard Gold Edition. A nova versão já está disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC. O conteúdo baixável (DLC) End of Zoe está incluso na versão, enquanto o DLC Not a Hero já está disponível gratuitamente para qualquer versão do jogo vendida anteriormente.

Em End of Zoe, o jogador vai descobrir o futuro da personagem entre novos inimigos e novas áreas cheias de pântanos onde mora Joe, um misterioso novo personagem. Proprietários do Season Pass têm acesso ao novo capítulo, mas os donos da versão original podem comprar o conteúdo baixável por US$ 14,99 / £$ 11,99 / €$ 14,99.

Já no conteúdo baixável gratuito Not a Hero, o jogador é o soldado veterano da BSAA Chris Redfield, um dos personagens favoritos da franquia. O enrredo se passa depois do que aconteceu com o Ethan Winters em Resident Evil 7 e o jogador vai enfrentar novas ameaças não encontradas no jogo principal. Como membro do New Umbrella, Chris e a equipe rapidamente estabeleceram uma estratégia para combater esta última ameaça. O objetivo é resolver o mistério do último surto e sair das masmorras da plantação vivo.

A Gold Editionvai trazer os DLCs já lançados Banned Footage Vol. 1 e Banned Footage Vol. 2. No primeiro, o usuário ganhou dois novos cenários, "Nightmare" and "Bedroom", e um novo modo de jogo, "Ethan Must Die". O volume 2, traz os novos cenários "21" and "Daughters", assim como outro modo de jogo inédito, chamado "Jack's 55th Birthday". O jogo também está disponível para PlayStationVR.