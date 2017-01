Renovado, INTZ estreia neste sábado no CBLoL 2017

17:08 · 20.01.2017

Ex-RED Canids, Ayel será o Solo Top do INTZ na temporada 2017 ( Foto: Divulgação/RiotGames )

Depois da temporada mais vitoriosa da história de uma equipe brasileira no League of Legends, o INTZ eSports Club inicia sua trajetória na primeira etapa do CBLoL de 2017 neste sábado (21), diante da CNB eSports, às 15h, com transmissão via Twitch. Com espírito de renovação e confiança, os jogadores almejam sucesso depois da reformulação ocorrida no fim do ano passado (2016). Marcelo “Ayel” Mello (topo), Gabriel “Turtle” Peixoto (caçador) e Bruno “Envy” Farias (meio) juntam-se a Micael “micaO” Rodrigues (atirador) e a Luan “Jockster” Cardoso (suporte) para formar o novo quinteto titular.

2016

Na temporada passada, os Intrépidos conseguiram a façanha inédita para qualquer clube no cenário nacional, conquistar os dois splits do Campeonato Brasileiro de League of Legends em um mesmo ano (o primeiro vendo a Keyd na decisão e o segundo, a CNB), o tricampeonato do Brasil Mega Arena e o Desafio Invocadores, todos de forma invicta.

Preparação

Com a presença do Head Coach Peter Dun no Brasil, que atua de forma conjunta ao “Mind Coach” Cláudio Godoi, os treinos da equipe na Gaming House foram feitos para o desempenho de 2016 ser repetido. Os jogadores “experientes” destacam o trabalho realizado durante a pré-temporada.

“Eu almejo fazer história com o INTZ e escrever mais uma página bonita na trajetória do clube. É uma responsabilidade grande substituir o Revolta, mas é algo bom. Tenho um alvo a atingir. Procuro me manter tranquilo com isso. O entrosamento rápido que estamos atingindo e a alegria que temos nos treinos vão ajudar muito neste início de competição”, finaliza Turtle.

CONFIRA OS JOGOS DO INTZ NA PRIMEIRA ETAPA DO CBLOL 2017:

Semana 1

Sábado, 21/01

15h – INTZ x CNB eSports

Semana 2

Sábado, 28/01

13h – Red Canids x INTZ

Semana 3

Domingo, 05/02

13h – Remo Brave x INTZ

Semana 4

Domingo, 12/02

15h – INTZ x paiN Gaming

Semana 5

Sábado, 18/02

13h – INTZ x Keyd Stars

Semana 6

Sábado, 04/03

15h – INTZ x Operation Kino

Semana 7

Sábado, 11/03

13h – KaBuM! eSports x INTZ

FASE ELIMINATÓRIA

Semis: 25 e 26 de março (MD5)

Finais: 08 de abril (MD5)