Relembre sua infância com o PhotoScan; saiba como usar

06:00 · 13.10.2017 / atualizado às 07:57

O PhotoScan é um aplicativo que permite digitalizar todas as memórias impressas das pessoas, com agilidade, qualidade e sem reflexos da luz ambiente.

O aplicativo é muito simples de ser utilizado: Tire uma foto da foto impressa, alinhando a imagem dentro do quadro. Conecte os quatro pontos que aparecerão e siga um guia simples no próprio app. Após digitalizadas, as fotos podem ser armazenadas no Google Fotos, onde é feito o backup gratuito e com armazenamento ilimitado.

Mesmo que a foto tenha sido digitalizada de cabeça para baixo, ela girará automaticamente da maneira correta e, o mais importante, sem brilho ou reflexo - e isso funciona mesmo em fotos emolduradas ou em álbuns com plásticos de proteção.

Ainda dá para corrigir o aspecto da foto, girá-la, aplicar realce e ajustar o equilíbrio de brancos.