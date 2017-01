Relatos dizem que Mi Band 2 não funciona em negros

14:03 · 26.01.2017

De acordo com o site The Next Web, usuários negros da pulseira inteligente Mi Band 2 estão relatando que o dispositivo não funciona de maneira precisa com seus sensores, a menos que sejam posicionados em partes mais claras do corpo.

Eles estão recorrendo a truques, como colocar um papel branco entre o relógio e sua pele.

Miui, responsável pelo firmware da pulseira, informou que está analisando a situação para descobrir o que está acontecendo.

A Mi Band 2 foi lançada em 2016 e chegou com um preço competitivo no mercado, de US$ 20.