Redes sociais que não evoluem correm riscos, afirma fundador do Orkut

09:32 · 31.01.2017

As comunidades do Orkut.com passaram a fazer parte das funcionalidades da hello ( Foto: divulgação )

Redes sociais que não evoluem com o tempo correm o risco de se tornarem desatualizadas e irrelevantes. A afirmação é de Orkut Buyukkokten, fundador da notória rede social que levava o seu nome e fez muito sucesso entre os usuários brasileiros na década passada. Orkut voltou a agitar as redes com a criação da hello, seu novo app que tem o objetivo de conectar pessoas com objetivos em comum. "Muita coisa aconteceu desde que o Orkut.com foi lançado", diz ele. "As redes sociais são um universo em constante mudança. É muito importante sempre inovar e manter em contato com as novas gerações", complementa. De acordo com Buyukkokten, é preciso estar atento aos novos padrões de usabilidade e também aos anseios e sensibilidades dos grupos que a utilizam.

Nesse sentido, ele criou em julho de 2016 a hello, sua nova rede social, que tem por objetivo, segundo sua assessoria, unir os usuários por meio de paixões e interesses genuinamente comuns. Disponível primeiramente para dispositivos móveis (Android e iOS), o app já atingiu a marca de mais de 200 mil downloads realizados desde o lançamento no Brasil. É esperado que uma versão web seja disponibilizado em breve.

Orkut diz que a reação à sua nova rede social tem sido bastante grande e autêntica por parte dos usuários. Segundo ele, há três coisas que os usuários consideram interessantes. "A primeira é que eles dizem que aqui é um lugar feliz. Em Segundo lugar, comentam que se divertem com a hello, já que temos alguns elementos que se aproximam de um vídeo-game, o que a torna a experiência muito mais divertida e engajante. E em terceiro, nossos usuários também dizem que na hello têm conhecido novas pessoas com as mesmas paixões e interesses que eles têm", relata.

A hello já está presente em 13 países desde o seu lançamento. Um dos que mais destaca é o Brasil. "Nós lançamos a hello no Brasil em julho e tivemos uma resposta extremamente positiva", diz Orkut. Segundo ele, o Brasil foi bastante estratégico por ser um grande mercado e por todo o histórico do país com as redes sociais. "[Os brasileiros] são 'early adopters', são super amigáveis, sempre gostam de testar novos produtos e são super conectados", relata.

A comparação com a sua antiga rede social é inevitável. Muitos usuários brasileiros, que eram usuários assíduos do Orkut.com, passaram a utilizar a hello. Umas das principais demandas era a volta das comunidades. "Nós tivemos muitos pedidos pela [volta das] comunidades por meio de mensagens diretas, postagens na hello e também pedidos à nossa equipe de suporte", conta Buyukkokten. No início de janeiro, a funcionalidade foi liberada para os usuários.

Orkut Buyukkokten acredita que a hello é a evolução da sua antiga rede social. "O universo das redes sociais mudou tremendamente na última década. Todo nós mudamos fundamentalmente a maneira como nos conectamos, interagimos online e como nós acessamos as mídias sociais", diz. "A hello.com é a próxima evolução nas redes sociais e o começo de uma nova jornada", complementa.