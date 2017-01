Redes sociais prejudicam relacionamento com amigos e familiares, diz estudo

07:14 · 24.01.2017

As mídias sociais nos dão liberdade de comunicação com pessoas queridas, quando e onde quisermos. Porém, essa liberdade tem seu preço: ofuscados por nossas vidas digitais aparentemente felizes, muitas vezes não percebemos como as redes sociais colocam em risco e prejudicam nossos relacionamentos reais. Uma nova pesquisa da Kaspersky Lab mostrou que um terço das pessoas diminuiu a comunicação ao vivo com pessoas queridas, e 21% dos pais admitem que sua relação com seus filhos foi prejudicada porque foram vistos em situações comprometedoras nas redes sociais.

Com a tendência das pessoas de postar fotos delas mesmas ou de outros sob efeito de álcool, usando algo comprometedor ou mesmo sem roupas com a intenção de receber mais “curtidas”, é evidente que as mídias sociais podem prejudicar os relacionamentos. Porém, embora o esperado é que pais não aprovem o comportamento online de seus filhos, o que acontece é ao contrário. Mais de um quinto dos pais admitem a relação com seus filhos piorou depois que as crianças viram seus pais em situações constrangedoras nas redes sociais. Por outro lado, apenas 14% dos pais disseram ficar perturbados pelo comportamento de seus filhos na Internet. Além disso, cerca de um quinto (16%) das pessoas também informou que o relacionamento com cônjuges ou parceiros foi prejudicado por causa de uma situação comprometedora nas redes sociais.

As relações com familiares, amigos e colegas estão mudando o jeito que as pessoas se comunicam pessoalmente como consequência das redes sociais. Um terço significativo das pessoas admitiu que agora se comunicam menos com seus pais (31%), filhos (33%), parceiros (23%) e amigos (35%) porque podem vê-los e contatá-los via mídias sociais.

“Estudos mostram que, atualmente, a comunicação digital complementa a comunicação real. Vivemos em um mundo globalizado e repleto de mobilidade, o que gera grandes distâncias entre parceiros e familiares. A comunicação digital representa uma oportunidade de criar pontes sobre as separações da vida moderna, entre diferentes cidades ou países. No entanto, a comunicação digital não substitui a comunicação ao vivo - pelo menos nem sempre e não completamente. A comunicação digital é menos rica em termos dos canais sensoriais estimulados, resultando em uma qualidade sensorial reduzida”, comentou Astrid Carolus, psicóloga especializada em mídia da Universidade de Würzburg.

Embora as pessoas se comuniquem menos ao vivo, cerca de metade dos entrevistados acredita que a qualidade de seus relacionamentos não é afetada e se tornou ainda melhor graças à conexão online com os entes queridos. Astrid Carolus adverte que, embora pareça que a qualidade de nossas relações tenha melhorado, nem sempre é possível avaliar a comunicação online de modo objetivo: “Em determinadas circunstâncias, as pessoas consideram a comunicação online como “superpessoal” e, assim, podem confundir e interpretar incorretamente as mensagens nas mídias sociais. Nos sentimos muito próximos, ignoramos o que é negativo, focamos as possíveis intenções positivas por trás de uma mensagem e inventamos interpretações”.

O estudo mostrou que, embora as redes sociais possam proporcionar canais de comunicação e reduzir as barreiras de fuso horário e distância, nem sempre elas trazem alegria para as pessoas. Elas podem gerar tensões nas relações, além de fazer as pessoas se sentirem deprimidas e perturbadas porque passam o tempo todo comparando suas vidas às de outras pessoas. A busca por “curtidas” e pela aprovação social faz com que os usuários compartilhem volumes crescentes de informações privadas nas redes sociais, colocando em risco a si mesmos, seus amigos, familiares e colegas. As pessoas que resolveram se desligar das mídias sociais sentem dificuldades por conta da perda de toda uma vida de memórias digitais, incluindo fotos e interações.

Para se proteger e a suas relações, as pessoas precisam ter mais cuidado e se informar melhor sobre o que devem compartilhar nas redes sociais. Além de atenuar os riscos do mundo online, isto também evita problemas nos relacionamentos do mundo off-line. Para ajudar os usuários a manter suas memórias seguras, independente do período de sua jornada nas mídias sociais, a Kaspersky Lab está desenvolvendo um novo aplicativo, o FFForget. Ele permitirá que os usuários façam backup de todas as recordações das redes sociais e as mantenham em um contêiner de memórias criptografado e seguro.