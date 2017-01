Recurso para apagar mensagens já enviadas pode chegar ao WhatsApp

09:04 · 30.01.2017

Um recurso de apagar mensagens já enviadas é o que você mais deseja no WhatsApp? Pois seus problemas estão próximos de acabar para donos de Android. Pelo menos para a versão beta. Isso já é possível para versão beta do iOS, inclusive.

Mas como funciona?

Você terá uma opção editar no aplicativo. Bastaria, pelo menos é assim no iPhone, pressionar o botão editar com mensagens enviadas há poucos minutos. Se o contato já tiver visto a mensagem, ela irá aparecer como revogada, diz o blog WABetainfo. Caso ele ainda não tenha lido, a mensagem será cancelada.