Recurso 'ao vivo' do modo Stories começa a ser liberado no Brasil

16:18 · 17.01.2017 / atualizado às 07:24 · 18.01.2017

Apesar de ter sido divulgado em novembro de 2016, foi somente nesta terça-feira (17) que os usuários do Instagram tiveram acesso ao recurso "ao vivo" no Stories. Por enquanto, a novidade está disponível para os sistemas iOS e Android. O "live" deixa a plataforma digital cada vez mais parecida com o Snapchat.

A opção ainda está aparecendo aos poucos para alguns internautas, mas alguns já estão se divertindo com a novidade. O humorista Paulo Gustavo, por exemplo, já fez um ao vivo e conversou com os fãs em seu perfil do Instagram.

Vale lembrar que os vídeos ao vivo só ficam disponível para visualização durante o tempo real. Após isso, diferentenmente do recurso no Facebook, o "stories" desaparece. Os celulares com sistema operacional Android ainda não podem fazer os vídeos ao vivo, mas eles já podem conferir os que aparecem em seu feed.