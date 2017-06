Razer e Nuuvem trazem plataforma de games para PC

11:10 · 08.06.2017

A Razer, uma das marcas gamers mais populares do mundo, traz para os jogadores que usam PC no Brasil o lançamento em português da plataforma Razer Cortex: Deals. A marca fez uma parceria com a Nuuvem, loja digital para games de PC, MAC e Linux da América Latina, que estará oferecendo um catálogo de milhares de games na Razer Cortex desde o lançamento, a preços que a Razer promete serem imbatíveis.

Para usar a Razer Cortex: Deals e aproveitar os serviços de comparação, promoções e preços especiais acesse aqui.

Para marcar o lançamento da plataforma no Brasil e celebrar a parceria, as duas marcas também anunciam uma promoção especial no Facebook que vai distribuir 500 cópias de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, da Ubisoft.