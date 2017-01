13:25 · 31.01.2017

A Ubisoft apresentou, no último dia 30, duas novidades sobre o game Rainbow Six Siege. A primeira é que, entre 2 e 5 de fevereiro, o game poderá ser jogado gratuitamente por usuários de Xbox One, PlayStation 4 e PC.

A outra novidade é que os gamers poderão comprar a primeira DLC do jogo: Operação Velvet Shell. Este complemento estará disponível no dia 7 de fevereiro.