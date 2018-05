Próximos iPhones devem ganhar novo carregador para carregamento mais rápido

09:36 · 03.05.2018

O novo carregador seria similar ao modelo já comercializado no Brasil, diferente da versão quadrada da América do Norte ( Imagem: reprodução / Weibo )

Os próximos iPhones, a serem lançados provavelmente em setembro, como é de costume da Apple, podem ganhar um novo adaptador de 18W que deve ser acompanhado de um cabo Lightning para USB-C, este último já vendido separadamente pela empresa por R$ 119. A nova dupla faria uso da tecnologia de carregamento rápido, já presente em alguns produtos da empresa, bem como smartphones de outras marcas. A informação vem de um post na rede social chinesa Weibo, que cita fornecedores de peças para produtos de informática.

O novo carregador deve seguir os moldes do carregador USB-C de 29 watts da empresa (vendido no Brasil por R$ 329), lançado juntamente com a primeira versão do Macbook de 12 polegadas em abril de 2015. O novo carregador de 18W deve usar a tecnologia USB Power Delivery, a mesma presente no modelo de 29W, como também nos modelos USB-C de 61 e 87W, que acompanham os novos Macbooks Pro de 13 e 15 polegadas, respectivamente.

A fonte não é absolutamente confiável, mas faz sentido já que a linha de carregadores para Mac já foi atualizada e o carregador de 29W do Macbook de 12' funciona normalmente com os iPads e iPhones mais recentes. O modelo USB-C de 18W ofereceria velocidades bem maiores e permitiria que um iPhone fosse de 0 a 50% de carga em aproximadamente 30 minutos.

A mudança seria bem recebida pelos usuários, já que aparelhos Android já oferecem carregamento rápido sem a necessidade de adquirir acessórios adicionais. Segundo teste feito pelo MacRumors no ano passado com um iPhone X, um carregador de 18W da Choetech teve o melhor custo benefício, oferecendo praticamente as mesmas velocidades dos adaptadores de 29 e 87W originais da Apple.

Mudança

O carregamento rápido não é novidade, ele já está presente tanto nos iPhones X, como nos 8 e 8 Plus, além dos iPads Pro. O problema é que os carregadores que vem com esses equipamentos são antigos e não têm o carregamento rápido implementado. Caso deseje, o usuário pode comprar separadamente um carregador com Power Delivery e um cabo Lightning para USB-C para fazer uso da tecnologia.

Todos os modelos de iPhone vendidos atualmente acompanham um carregador de apenas 5W, que deixa o carregamento de aparelhos como o iPhone 8 Plus e iPhone X bastante lentos, já que contam com baterias bem maiores, com capacidade de carga de 2.691 e 2.716 mAh, respectivamente.

Caso a mudança seja de fato implementada, a Maçã deve, num futuro próximo, migrar os iPads para o novo carregador também, substituindo o modelo de 12W que atualmente acompanha a linha de tablets da empresa.

No momento, a Apple não permite que outras empresas fabriquem cabos USB-C para Lightning, que devem permanecer proprietários da Maçã até 2019, quando ela deve liberar o padrão para os associados da certificação Made for iPhone (MFi) possam produzir cabos similares.