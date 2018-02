Próximo Android deve impedir uso do microfone e câmera por aplicativos espiões

08:58 · 21.02.2018

Parece que o Google está determinado a aumentar a segurança do seu sistema operacional móvel. Segundo submissões de código recentemente descobertas, a dona do Gmail quer impedir que aplicativos ociosos acessem a câmera ou o microfone do smartphone quando estiver em segundo plano. Caso o aplicativo faça a tentativa, o Pistachio Ice Cream (o nome interno da próxima versão do Android, de acordo com Bloomberg) vai desligar o aplicativo ocioso e avisar o usuário da tentativa de acesso pelo programa espião.

O acesso ao microfone vai funcionar de forma um pouco diferente da câmera, que será totalmente bloqueada para aplicativos ociosos. A gravação de áudio em segundo plano será permitida, mas o sistema vai informar sobre longos períodos de gravação "vazios" até que o aplicativo seja reaberto pelo usuário. Com a mudança, malwares não devem conseguir gravar nada em segundo plano, mas aplicativos como um gravador de áudio legítimo (que permanecem ativos em segundo plano) devem funcionar sem problemas.

O Google ainda não fez nenhum anúncio oficial sobre o Pistachio Ice Cream, então a novidade ainda não é garantida. Mas o time de engenheiros não esconde que o objetivo é "proteger a privacidade do usuário". Esse recurso seria útil no caso dos jogos para Android que gravam o áudio do ambiente para saber quais programas de TV o usuário está assistindo, como noticiou o New York Times

Caso a novidade de fato faça parte dos recursos do próximo Android, aplicativos maliciosos não vão mais conseguir enganar o usuário para instalar um aplicativo que acessem a câmera e o microfone. Agora, os "desenvolvedores" precisarão encontrar um modo de enganar o sistema em si ou então reescrever a maneira como os aplicativos espiões interagem com as diretrizes do SO.