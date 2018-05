Próxima atualização do Minecraft será a última para consoles antigos

11:12 · 04.05.2018

Minecraft no PS3, Xbox 360, Wii U ou PS Vita deve se preparar para uma notícia não muito boa. Segundo os desenvolvedores do jogo, a próxima atualização, chamada "Update Aquatic", Quem joga onooudeve se preparar para uma notícia não muito boa. Segundo os desenvolvedores do jogo, a próxima atualização, chamada "", será a última compatível com essas plataformas

Eles afirmam que apenas 5% dos jogadores ativos do jogo usam os consoles em questão, então a equipe optou por colocar seus recursos e esforços noas plataformas mais usadas. PS4, Windows 10 e versões para celular continuarão recebendo atualizações normalmente.

Já as versões mais antigas do jogo que rodam no Xbox One e Nintendo Switch não receberão o Update Aquatic, pois esses consoles estão aptos a rodar a versão mais recente do game. Por isso, somente a última versão versão do jogo nesses dois consoles continuará sendo atualizada.

Apesar de receberem uma nova versão do jogo, as atualizações para esses consoles serão totalmente gratuitas. Os usuários do Xbox One podem baixar sem nenhum custo a nova versão do Minecraft diretamente da Microsoft Store, enquanto os usuários do Switch receberão a atualização como um patch gratuito para o jogo existente.