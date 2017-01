Projeto de realidade virtual voltado para carros e roupas é apresentado pelo Google

13:59 · 05.01.2017

Com o Tango, é possível ver automóveis em 3D ( Foto: Reprodução )

O ano de 2016 foi bem promissor para as empresas de tecnologia, elas começaram a investir suas fichas e adicionar realidade virtual nos dispositivos móveis. Com isso, 2017 não poderia ser diferente. Isso porque, na International Consumer Electronics Show (CES), localizado em Las Vegas (EUA), o Google apresentou ao público sua tecnologia de realidade virtual e aumentada, que permitirá que usuários adquiram automóveis sem a necessidade de sair das suas residências.

Parecido com o "Pokémon Go", jogo de realidade virtual da Nintendo, o Tango, nome do projeto, pode reproduzir imagens digitais 3D num espaço físico, ou seja, os usuários podem localizar o carro fixo no mapa e se locomover até o veículo.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a BMW, concessionária alemã. A montadora fornecerá uma plataforma onde os usuários poderão ver os modelos i3 e i8 e também escolher seis tipos de cores para apreciarem os automóveis. Além da marca, o Google fechou um acordo com a GAP para os usuários provar as roupas da empresa por meio de um avatar.