Project Cars 2 será lançado em 22 de setembro

15:00 · 11.06.2017

A Bandai Namco anunciou que o o jogo de corrida "Project Cars 2" será lançado nas Américas em 22 de setembro para Xbox One, PlayStation 4 e PC, e que o jogo estará jogável no estande número 1647 da empresa na E3 2017, que começa oficialmente na próxima terça-feira, dia 13. A demo estará disponível pela primeira vez ao público, destacando três modalidade únicas: Rallycross, Asfalto e Corrida Multiclasse, além de novas configurações otimizadas dos veículos, e os novos controles.

Project CARS 2 entrega uma experiência de corridas sem precedentes aos jogadores de todos os níveis de habilidade. Os gamers podem dirigir quaisquer carros, em quaisquer pistas, a qualquer hora, com visuais de ponta, física automobilística perfeita, controles renovados e melhorados, junto com um sistema avançado e refinado de tração e derrapagem. Além disso, a Inteligência Artificial recalibrada e altamente realista faz com que Project CARS 2 seja a simulação de corrida mais imersiva e tecnicamente avançada do planeta.

Veja o trailer: