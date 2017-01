Produção de iPhone 7 será reduzida em 10% no primeiro semestre

14:50 · 03.01.2017 / atualizado às 15:00

O novo smartohone da Apple começou a ser comercializado no ano passado em 2016 ( Foto: Reprodução )

O ano de 2017 começou devagar nas fábricas da Apple, por causa de um acúmulo de iPhone 7 em seus pontos de produção e em suas lojas. Com isso, a empresa está diminuindo custos desnecessários, reduzindo cerca de 10% do desenvolvimento dos smartphones no primeiro trimestre do ano. Quem anunciou o caso foi o Nikkei, jornal japonês especialista em finanças, na última quinta-feira de 2016.

De acordo com o jornal, esta é a segunda vez que a Apple reduz sua produção ocasionada pelo acúmulo de celulares. A ausência de clientes fez com que as ações da empresa caíssem 0,84%.

Consequências

Por conta da pausa em sua produção, empresas terceirizadas da Apple, localizadas em Taiwan, como a Foxconn, também estão sendo afetadas. Segundo o Nikkei, as corporações já começam a reclamam pela falta de trabalho apresentado.