Primeiro jogo das disputas do Geek & Game Rio Festival é anunciado

13:55 · 06.02.2017 / atualizado às 13:59

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege foi o primeiro jogo anunciado para compor o Geek & Game Rio Festival. ( Foto: Reprodução )

Em 21 e 23 de abril, o Rio de Janeiro receberá a primeira edição do Geek & Game Rio Festival. A atração anunciou nesta semana o primeiro título para o seus campeonatos. "Tom Clancy’s Rainbow Six Siege", franquia de ação em primeira pessoa da Ubisoft, é o primeiro jogo confirmado para as disputas do evento de games e cultura pop que reunirá em média 70 mil pessoas.

"O destaque fica para a estrutura suspensa da arena, que permitirá ao público ficar mais próximo dos cyberatletas. Os torneios serão realizados em um palco de 40m2, equipado com um telão gigante, com narração profissional e transmissão ao vivo", explica Alexandre Marinho, CEO da Supernova.