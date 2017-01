Primeira onda de atualizações do Xbox começa a chegar aos membros do programa Xbox Insider

09:03 · 25.01.2017

Novas atualizações devem melhorar ainda mais a experiência de uso do Xbox One ( Divulgação/Microsoft ) Guia mais rápido e intuitivo ( Divulgação/Microsoft ) Melhorias para jogos com Cortana ( Divulgação/Microsoft ) Nova maneira de realizar multitarefas ( Divulgação/Microsoft ) Atualizações do sistema aperfeiçoadas ( Divulgação/Microsoft ) Recursos para tornar o Xbox One acessível a todos ( Divulgação/Microsoft )

Desde a última terça-feira, 24, a Microsoft começou a liberar a primeira onda de recursos da Atualização para Criadores para membros do programa Xbox Insider. Como Mike Ybarra, diretor de Plataforma, compartilhou recentemente, a Atualização para Criadores está cheia de novos recursos para jogadores tanto no Xbox One quanto em PCs Windows 10. "De fato, estamos preparando centenas de melhorias mais ou menos evidentes para os jogadores. A atualização de hoje (terça, 24) começará a chegar para um número menor de jogadores, e os demais participantes do Xbox Insider receberão esses recursos nas próximas semanas" disse Scott Henson, gerente do Programa de Parcerias Xbox, em comunicado da Microsoft.

Para os jogadores, a Atualização para Criadores trata de performance, pessoas, competição e transmissão – levando você às coisas que mais importam tão rápido quanto possível. "Hoje, isso significa uma experiência Xbox One mais rápida que nunca, conectando você às aplicações, jogos e, é claro, aos amigos que você mais gosta. Confira a tela Início atualizada e aprenda como o Guia redesenhado funciona e como ele simplifica sua experiência. Há muito mais. Como parte de nosso comprometimento em melhorar o jeito de jogar para todos, estamos estreando novas opções de acessibilidade para garantir grandes experiências para todos", disse Henson.

Confira os novos recursos:

Tela Início atualizada

Uma das primeiras coisas que o usuário perceberá é o novo visual da tela Início. Por meio do programa Insider, a Microsoft recebeu opiniões de jogadores do Xbox One que a interface era muito complexa para certas tarefas e requeria muitos apertos de botões. O objetivo da equipe era simplificá-la e melhorar a performance do sistema e isso começa com uma tela inicial atualizada, baseada no que o usuário mais precisa para os seus jogos. Para fazer isso, a equipe do Xbox otimizou a velocidade e apresenta o conteúdo mais importante. "Você perceberá que os blocos do que você está jogando mudaram. Agora, você verá um ícone menor para o jogo e algumas opções para você ir mais fundo no Hub do Jogo, interagir com seus Clubes ou Procurar por Grupo para aquele jogo, ver suas Conquistas e mais. A tela Início atualizada também celebra os jogos que você está jogando atualmente com uma arte no plano de fundo, quando você não estiver utilizando uma personalizada", garante o gerente do Programa de Parcerias Xbox.

Guia mais rápido e intuitivo

A próxima coisa que o gamer perceberá é que o Guia foi atualizado. Com um aperto do botão Xbox no controle, o usuário pode chamar o Guia melhorado como uma aba na parte esquerda da tela, não importa o que estiver fazendo. O jogador perceberá que é uma nova página inicial. Ela foi projetada para fornecer o conteúdo que você quer mais, incluindo seus jogos e apps, tela Início, Loja, seus jogos e apps abertos recentemente e seus principais pins. Ela também dá acesso rápido aos seus controles de mídia quando estiver executando música de fundo.

Nova maneira de realizar multitarefas

Além da nova página do Guia, a equipe do Xbox também está desenvolvendo o sistema multitarefas. Para tornar a descoberta mais simples e tornar muito mais rápido acessar as coisas que o gamer quer, os recursos multitarefas foram projetados para trabalhar bem com o novo Guia. Além disso, permite acesso rápido à Música, capturas de tela e GameDVR com o toque de um botão. Você pode chamar o Guia e apertar “X” ou “Y” em seu controle para gravar seus momentos favoritos. A Microsoft também adicionou um novo acompanhamento de Conquistas que permite que o jogador mantenha um registro de suas conquistas favoritas e jogue ao mesmo tempo. O novo Guia também é o lugar que permitirá que o gamer transmita instantaneamente com Beam, que a Microsoft promete que estará disponibilizando para os Insiders nas próximas semanas.

Melhorias para jogos com Cortana

Há diversas atualizações da Cortana para tornar o Xbox mais inteligente. Nessa atualização, o jogador pode definir lembretes alarmes para não perder as sessões de jogo. Nas próximas semanas, a Microsoft lançará mais recursos para aprimorar ainda mais a experiência, além de atualizações de desempenho e estabilidade.

Atualizações do sistema aperfeiçoadas

O objetivo com as atualizações do sistema é que o gamer nunca precise se preocupar com elas novamente e torná-las mais claras quando uma delas estiver disponível. "Para isso, estamos atualizando a interface para que as etapas sejam fáceis de entender. Também vamos permitir que todos os donos de Xbox One mantenham seu console, jogos e aplicativos atualizados independentemente do modo de alimentação que escolheram", informou Henson.

Recursos para tornar o Xbox One acessível a todos

Um ponto vital nesta atualização atual, segundo a Microsoft, é possibilitar que o Xbox One seja usado e jogado por todos. "Tomemos por exemplo o nosso novo recurso Copilot, que permite que dois controladores atuem como se fossem um. Isso ajudará a tornar o Xbox One mais convidativo para novos jogadores que precisem de ajuda, mais divertido adicionando controles cooperativos para qualquer jogo e mais fácil para os jogadores que precisam de configurações exclusivas para jogar – seja com mãos separadas, mão e queixo, mão e pé, etc.. Também estamos adicionando novos aprimoramentos para Lupa e Leitor, além de dar mais opções sobre a saída de áudio e configurações de vibração em um controle, anteriormente reservadas ao Xbox Elite. Você pode encontrar essas opções de acessibilidade e muito mais em Configurações> Facilidade de acesso", informa o gerente do Programa de Parcerias do Xbox.

Novas configurações de saída de áudio espacial para desenvolvedores

Para ativar experiências mais imersivas para o Xbox One, a Microsoft adicionou vários recursos de saída de áudio em Configurações. Se você é um desenvolvedor de Xbox One, as novas configurações permitirão que você adicione Dolby Atmos para home theater, Dolby Atmos para fones de ouvido e suporte Windows HRTF para o seu aplicativo de streaming de mídia ou jogo. Se você é dono de um Xbox One, aguarde e em breve poderá experimentar ainda mais áudio de qualidade em seu console.

Leitor de Blu-ray

O leitor de discos Blu-ray no Xbox One suporta agora um beta de transferência de fluxo de bits, que permite ao seu receptor decodificar áudio nativamente. Todos os formatos bitstream são suportados, incluindo novos, como Dolby Atmos.

"Esta é a primeira série de atualizações e há mais por vir. Beam, Modo de Jogo do Windows, Arena, atualizações para Cortana e muito mais estão a caminho", garante finaliza Scott Henson.