Prefeitura abre bolsa na área de tecnologia; saiba como se inscrever

09:15 · 24.02.2018

Estão aberta as inscrições, a partir do dia 26 de fevereiro, vagas para o preenchimento de cinco bolsas para o desenvolvimento na área tecnológica da Prefeitura Municipal de Fortaleza. As oportunidades são para quem quiser atuar nos projetos da Rede Municipal de Qualificação, Plataforma de Gerenciamento de Ocorrências e alertas ao cidadão, estruturação da Internet das Coisas, entre outros.

As vagas são para programador web, programador mobile, analista de sistemas e gerente de projetos. O salário das de contrato temporário (de 3 a 9 meses) variam entre R$ 2 a R$ 3,5 mil.

O processo seletivo conta com análise curricular e entrevista. os interessados podem mandar cv para o email citinova@fortaleza.ce.gov.br, com os seguintes documentos?:

- o formulário de inscrição localizado no site da Prefeitura;

- cópia do RG e CPF;

- cópia do comprovante de endereço (conta de energia

ou IPTU);

- currículo e suas comprovações;

- certificado de cursos extracurriculares realizados

a partir de 40h, se houver;

- declaração ou comprovante de experiência profissional na área de tecnologia a que pretende concorrer, com especificação de tempo, se houver.

Para mais informações, o candidato deve ligar para o (85) 3219.5941.