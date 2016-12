Pré-registro de Super Mario Run fica disponível no Google Play

13:55 · 29.12.2016

O jogo ficou disponível no Android desde o início de dezembro ( Foto: Reprodução )

Depois de ser lançado no sistema operacional iOS no início de dezembro, "Super Mario Run", o segundo jogo mobile da Nintendo, está chegando para os usuários do Android. Nesta quinta-feira (29), o título já ficou disponível na Play Store para que os jogadores criem um pré-registro. Porém, ainda não é possível baixá-lo. Isso porque, o cadastro só serve para alertar os utilizadores sobre as futuras comercializações.

Mesmo com o pré-registro disponível, ainda não se sabe ao certo quando "Super Mario Run" chegará em definitivo ao sistema operacional Android. No iPhone (iOS), o jogo chegou três meses após os desenvolvedores disponibilizarem o cadastro.