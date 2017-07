Positivo traz Chromebook para o mercado educacional

07:51 · 06.04.2017

Chromebook Positivo CH1190

A Positivo está trazendo para as escolas brasileiras o Chromebook Positivo CH1190. O modelo promete ser rápido – leva menos de dez segundos para ligar –, o que facilita o andamento das aulas. O notebook conta com o sistema operacional Google Chrome OS com alcance de 51,3% do mercado educacional K-12 (crianças até 12 anos) em 2015 nos EUA, segundo o relatório divulgado pela Futuresource Consulting. Segundo a assessoria de imprensa da Positivo, a comercialização do notebook será feita para escolas. O preço sugerido é de R$ 899.

“Identificamos que há uma demanda latente de escolas de todo o Brasil pelo Chromebook e seus softwares educacionais sem custo adicional. Por isso, decidimos lançar o Positivo Chromebook CH1190 para atender às instituições de ensino de qualquer porte, do Ensino Fundamental ao Ensino Superior, que buscam formas de reduzir custos operacionais sem perder a qualidade já que se trata de uma solução que oferece ótimo desempenho a um preço muito vantajoso”, diz Cinthya Ermoso, gerente de Produtos da Positivo.

O Chromebook Positivo apresenta tela de 11,6”, com resolução HD de 1366 x 768 pixels, processador quad-core, memória RAM de 2GB DDR3L, armazenamento de 16GB eMMc, suporte externo SD, SDHA e SDXC, alta velocidade de conexão por meio do Wi-Fi padrão 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 e Bluetooth 4.0, saída HDMI e câmera 720p integrada. Além da importância de contar com um hardware de qualidade, o ecossistema Google for Education é mais um ponto forte do Chromebook Positivo CH1190. Nele estão disponíveis o G Suite for Education, plataforma de aplicativos Google, o Google Docs, Google Sheets, Google Classroom, Gmail, Google Drive, entre outros. Ela é disponibilizada gratuitamente às escolas com espaço ilimitado e sem anúncios. Além da plataforma, o Chrome Management Console (CMC) pode ser incluído e serve como sistema de monitoramento e controle de dispositivos, que pode ser utilizado juntamente com o Chromebook para gerenciar e disponibilizar conteúdos a todas as máquinas em uso na sala de aula.