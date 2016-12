Porta dos Fundos é o canal mais influente do YouTube em 2016; confira o ranking

14:01 · 21.12.2016 / atualizado às 14:48

O canal disponibiliza os vídeos na quinta-feira e aos sábados ( Foto: Reprodução/ Porta dos Fundos )

Nesta quarta-feira (21), a Zefr, especialista no controle de influência e alcance dos vídeos, anunciou os canais mais relevantes do YouTube no ano de 2016. A empresa desenvolveu um ranking dos 10 canais mais prestigiados do mundoo. O canal "Porta dos Fundos", o único brasileiro da lista, ficou em 1º lugar.

Criado pelos amigos Ian SBF e Fábio Porchat, o canal já conta com mais de 12 milhões de seguidores (12.865.340) e caiu no gosto popular depois que começaram a desenvolver esquetes brincando com o cotidiano brasileiro. Somente em 2016, o "Porta dos Fundos" teve mais de 2,9 bilhões de engajamentos, envolvendo curtidas e comentários, e um alcance de 19 milhões entre as redes sociais.

Ranking

1° Portas dos Fundos

2° Jacksepticeye

3° VanossGaming

4° PewDiePie

5° Roman Atwood

6° Screen Junkies

7° elrubiusOMG

8° Markiplier

9° FamilyFunPack

10° Aaron DeBoer