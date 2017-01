Pokémon Go está entre os aplicativos mais baixados no iPhone

09:01 · 09.01.2017

A Apple não liberou um ranking dos aplicativos mais baixados na Apple Store, mas citou o nome de alguns títulos que se destacaram entre os usuários de iPhone em 2016.

Pokémon Go, jogo que virou febre ano passado, foi o app mais baixado. Ainda estão na "lista", Monster Strike, Fantasy Westward e Clash Royale.

Os desenvolvedores ainda arrecadaram mais de US$ 20 bilhões no período, 40% acima dos ganhos de 2015, o que representa um recorde para a empresa.

Somente em dezembro, a Apple arrecadou mais de US$ 3 bilhões. O grande destaque do mês foi o jogo Super Mario Run, que teve mais de 40 milhões de download em quatro dias e se tornou o app mais baixado do mundo no período de Natal e Ano Novo.