Plataforma social de vídeos Twitch Prime é disponibilizado em mais de 200 países e territórios

07:38 · 07.06.2017

A plataforma social de vídeos Twitch disponibiliza o Twitch Prime, programa criado a partir da Amazon Prime com foco nos fãs de games, para seus usuários em mais de 200 países e territórios. Mensalmente, os assinantes do Twitch Prime recebem conteúdo de jogos grátis, como personagens exclusivos, aprimoramentos e skins, além de jogos completos de desenvolvedoras independentes. Os membros também recebem uma assinatura de um canal da Twitch a cada 30 dias, bem como um conjunto de emotes, cores e um distintivo exclusivo para o bate-papo, além de assistirem aos vídeos sem anúncios. O Twitch Prime está incluso na assinatura do Prime Video.

A partir de 9 de junho, os membros do Twitch Prime receberão conteúdo exclusivo do jogo de sobrevivência Playerunknown´s Battlegrounds, um dos títulos mais vistos do ano na Twitch. O pacote exclusivo de vestuário inclui jeans, uma camiseta e uma máscara balaclava, todas com temática da Twitch.

“O Twitch Prime cresceu drasticamente desde que foi lançado em setembro de 2016 na América do Norte e na Europa Ocidental. O programa ajuda os streamers a atrair seguidores, as desenvolvedoras de jogos a alcançarem mais clientes e os fãs a obter conteúdos gratuitamente, enquanto apoiam seus canais favoritos”, comenta Ethan Evans, Vice-Presidente de Comércio da Twitch.

Com a expansão, o Twitch Prime abrange mais de 200 países e territórios em todo o mundo, além de EUA, Canadá, Itália, França, Alemanha, Bélgica, Áustria, Espanha e Reino Unido, primeiros países a receberem o programa. O sistema está incluído no Prime Video pelo valor de US$ 2,99 por mês nos primeiros seis meses e US$ 5,99 posteriormente.

Os membros do Prime Video podem assistir produções originais da Amazon, como American Gods, The Grand Tour de Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, Mozart in the Jungle, Transparent, The Man in the High Castle e Tumble Leaf, assim como filmes populares de Hollywood e programas de TV. Os assinantes podem assistir os conteúdos disponíveis por meio do aplicativo Amazon Prime Video em dispositivos conectados, como smartphones e tablets, smart TVs ou on-line em PrimeVideo.com, além de terem a opção de fazer o download para assistir off-line.