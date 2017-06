Planos pós-pagos com ligações ilimitadas e preços acessíveis viram realidade

08:28 · 12.06.2017 / atualizado às 09:02

A batalha das promoções realizadas pelas principais operadoras de celular para atrair clientes ganhou mais um capítulo. A Claro e a Tim criaram planos pós-pagos ilimitados em voz, SMS e roaming sem distrinção de operadora ou DDD a preços acessíveis. Na Claro, a partir de R$ 129,99/mês com 5Gb de internet e, na Tim, a partir de R$ 109,90/mês com 3Gb de internet. A Vivo já oferecia esse tipo de plano, porém a partir de R$ 569,99/mês com 30Gb de internet, nada acessível para a maioria dos usuários.

O Dia dos Namorados é uma data propícia para venda de smartphones, com fidelização em novos planos atrelados a aparelhos subsidiados. As operadoras apostam em campanhas que remetem à necessidade de comunicação e proximidade entre os apaixonados em qualquer hora e lugar.

Os planos pós-pagos Claro Pós Giga e Tim Black oferecem ligações e mensagens de texto para uso pessoal à vontade para qualquer telefone fixo ou móvel do país usando o código de longa distância de cada operadora, isto é, o 21 para a Claro e o 41 para a Tim. As ofertas de novos planos passam a se diferenciar pela franquia de internet disponibilizada, seguindo uma tendência mundial de maior consumo de dados e menor consumo de voz. Na Claro, há planos de 5Gb, 7Gb, 9Gb, 14Gb e 25Gb e, na Tim, planos de 3Gb, 5Gb e 7Gb. Quem precisar de mais internet, deverá contratar pacotes avulsos na Claro ou se contentar com 64kbps de internet na Tim até o próximo ciclo de faturamento.

No universo dos planos ilimitados premium, Tim e Vivo se destacam. O Tim Da Vinci custa hoje R$ 799 com ligações, SMS e roaming ilimitados e 50Gb de internet. O Vivo V tem ligações, SMS e roaming ilimitados no país, diárias de utilização de voz e dados no exterior, seguro contra roubo, cinco linhas dependentes inclusas e 100Gb de internet por R$ 1.299,99/mês. Convenhamos, não é para qualquer bolso.

*Com informações do site de economia colaborativa A vida é feita de descontos