Phooto lança aplicativo para imprimir fotos e fotolivros direto do celular

09:31 · 15.01.2017

A Phooto, empresa especializada em revelação digital, lança aplicativo que permite o envio de fotos para revelação diretamente do smartphone. Os usuários podem selecionar as imagens na galeria da câmera ou nas redes sociais, incluir filtros e, ainda, escolher qual tipo de papel, por meio das opções do recurso.

Além das fotos, o aplicativo possibilita, ainda, a criação de fotolivros, foto telas, e calendários. A ferramenta disponibiliza temas, fundos, molduras e clip-arts para montar os livros de recordações e recriar viagens. Ao selecionar as imagens, o dispositivo avisa se a resolução da fotografia está adequada, o que impede a revelação de retratos em baixa qualidade.

"É mais uma ferramenta para auxiliar o consumidor a eternizar suas memórias, antes realizada apenas pelo site ou software”, explica Fabio Zausner, CEO da Phooto Brasil.

O Phooto Brasil está disponível gratuitamente para os sistemas operacionais iOS e Android. O usuário pode enviar as imagens e fotolivros para o endereço de sua preferência e pagar diretamente pelo celular.