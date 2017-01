Pesquisa mostra que menos de 16% dos consumidores dos EUA já usam relógios e pulseiras inteligentes

08:37 · 27.01.2017 / atualizado às 09:21

Apple Watch é o maior destaque do setor

Uma pesquisa da Kantar Wordpanel ComTech revelou que 15,6% dos consumidores dos EUA, em dezembro do ano passado, comprou um smartwatch (relógios inteligentes) ou uma fitness band (aquelas pulseiras inteligentes para regular seu dia a dia). O crescimento, porém, foi bem pequeno em relação ao mesmo número de setembro de 2016 quando a pesquisa registrou 14,8%. Se analisarmos só os relógios inteligentes este número é ainda menor com 4,2% de compras.

Segundo a pesquisa, as pulseiras fitness são o produto mais vendido quando o assunto é wereables. Talvez os preços mais acessíveis justifiquem isso. No quarto trimestre de 2016, apenas 35% dos vestíveis comprados nos EUA foram smartwatches. Queda de 40% em relação ao período anterior.

“As pulseiras inteligentes continuam a superar os smartwatches mais avançados”, afirma Lauren Guenveur, diretora do Consumer Insight da Kantar Worldpanel ComTech. "No quarto trimestre de 2016 apenas 35% dos wearables comprados nos Estados Unidos foram relógios, um declínio de 40% no terceiro trimestre de 2016”.

Se analisarmos por marcas, o estudo aponta que o Apple Watch é o campeão de vendas nos EUA. Eles representaram 50% das vendas em dezembro de 2016 contra 24% das vendas do setor naquele país no terceiro trimestre do ano passado. O Apple Watch Series 2, lançado em setembro de 2016, impulsionou a participação da Apple nas vendas de smartwatch. O modelo oferece um design à prova d'água e GPS, enquanto o menor custo da Série 1 baixou os preços para tentar atrair alguns compradores adicionais. A Série 2 foi a mais vendida da Apple smartwatch no período (33%), mesmo sem apresentar qualquer desconto. O segundo lugar, um equipamento da Samsung, obteve 17,4% das vendas em território norte-americano. Os demais concorrentes não apresentaram números significativos.

“Na categoria de pulseiras inteligentes, a Fitbit continuou a dominar as vendas com 75%, contra 43% no terceiro trimestre de 2016”, acrescentou Guenveur. “Garmin, seu concorrente mais próximo, capturou uma participação de 12,5%. As promoções da Black Friday e da Cyber Monday foram importantes para a Fitbit, com quase todos os modelos tendo descontos de US$ 20 a US$ 30, dependendo do varejista. A FitBit Charge 2, lançada em meados de setembro, obteve o maior sucesso, ficando com 27% das vendas”.

Desejo

"Nos EUA, entre os não-proprietários pesquisados em dezembro de 2016, apenas 8% planejavam comprar um dispositivo portátil nos próximos 12 meses, enquanto 76% não pretendiam comprar. O preço continua a ser a maior barreira (46%), enquanto 33% afirmam que ‘as funcionalidades não são úteis’, e 30% disseram que não queriam usar um relógio”, revela a executiva.

Isso indica que o mercado ainda não decolou e é muito instável. Isso explica muito porque duas gigantes do setor abandonaram, pelo menos por enquanto, projetos de investir na criação de novos relógios e pulseiras inteligentes. Lenovo/Moto e Microsoft anunciaram ano passado que vão parar de construir estes wereables. E não foram as únicas. A Jawbone encerrou a produção em maio de 2016, e a Pebble foi adquirida pela Fitbit. A plataforma de software e a equipe do Vector Watch também foram capturadas pela Fitbit no final do ano.

Ainda segundo a pesquisa, se fossem comprar um vestível, 39% irão buscar um smartwatch e 31% a fitness band. Quase um terço disse que não tinha certeza do que faria.

Velho continente

Na Europa, notadamente nos quatro maiores mercados (Alemanha, Reino Unido, França e Itália), as vendas dos wereables ficou abaixo dos EUA: 9,2%. Se focarmos apenas nos smartwatches é ainda menor: 3,8%. Quando analisamos mais a fundo, os relógios inteligentes levaram a melhor, ficando com 38% das vendas de wearables no quarto trimestre de 2016, liderado pela Grã-Bretanha, onde quase 45% dos wearables comprados foram smartwatches. A menor penetração para smartwatches foi na França, onde 70% dos que compraram um wearable optou por uma pulseira inteligente. A Apple se manteve como a marca de smartwatch mais vendida, conquistando 37% no quarto trimestre de 2016 – a Samsung ficou com 16%. A Fitbit capturou 50% das vendas das pulseiras inteligentes, com um Garmin mais competitivo e que atingiu 23%. Na Alemanha, a Garmin ultrapassou a Fitbit como a maior marca de pulseiras inteligentes, com 36% contra 31%, respectivamente.

E se depender do desejo dos consumidores destes 4 países europeus as vendas não devem melhorar. Segundo a pesquisa, quando questionados se nos próximos 12 meses desejam comprar vestíveis, apenas 8% afirmam ter este objetivo, enquanto 76% não tem a menor intenção.

A questão do preço segue sendo a maior barreira para a compra - lembrando que estamos falando de Europa. Segundo a pesquisa, 46% dizem que isso os impede de comprar wereables.

Mas não só isso. As próprias funcionalidades entregues pelos relógios e pulseiras inteligentes não atraem para 33% dos entrevistados e 30% dizem que não querem usar um relógio.

CES 2017

Durante a última edição da CES, em janeiro último, em Las Vegas/EUA, o mercado se mostrou cauteloso. Nos estandes dedicados aos produtos, statups estavam tentando criar produtos mais específicos e diferenciados das tradicionais pulseiras fitness e relógios inteligentes. Segundo Lauren Guenveur, os produtos mostrados na feira iam de monitoramento de saúde grave, estresse, emoção, avaliação de forma de exercício e alguns nem portáteis eram. "Outras aplicações emergentes incluíram roupas inteligentes, anéis, audíveis, dispositivos inteligentes para rastrear outros objetos e até uma bomba para mama para tirar leite inteligente. Para os consumidores que procuram um caso de uso específico em vez de funcionalidade geral, o futuro tem alguma promessa”, finalizou Lauren Guenveur, sobre as perspectivas do mercado.