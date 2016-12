14:56 · 28.12.2016 / atualizado às 14:57

A série continua sendo a mais pirateada pela quinta vez consecutiva ( Foto: Reprodução )

Os anos passam e "Game of Thrones" continua sendo a série mais badalada dos últimos tempos. Não é a toa que a história desenvolvida por George R.R. Martin, obteve o "título" de ser o programa de televisão mais pirateado do ano pela quinta vez consecutiva, segundo o TorrentFreak. A série também bateu recorde de compartilhamentos, tendo cerca de 350 mil pessoas divulgando e fazendo streaming nas redes sociais. A outras que se classificaram no "ranking" foram "The Walking Dead" e "Westworld".

A terceira colocada surpreende para quem acompanha séries. Isso porque, ela estreou em outubro deste ano (2016) e já atraiu um grande número de fãs. Confira a lista:

1 - Game of Thrones

2 - The Walking Dead

3 - Westworld

4 - The Flash

5 - Arrow

6 - The Big Bang Theory

7 - Viking

8 - Lucifer

9 - Suits

10 - The Grand Tou