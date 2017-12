Pesquisa do Google revela que brasileiros usam o site em busca de simpatia para conseguir emprego

14:28 · 22.12.2017 / atualizado às 15:18

Uma pesquisa do Google com quatro mil brasileiros identificou que 55% deles farão uma resolução para 2018. Com base nos anos anteriores, a previsão é de um aumento na busca por um emprego novo para este próximo ano. “Emprego Novo” cresceu 12 vezes mais em 2017 quando comparado a 2016.

Assuntos sobre formas para mudar de vida, aprender algo novo, conseguir um emprego, por exemplo, tiveram um crescimento de mais de 200% em visualizações no YouTube.

Termos “Como conseguir trabalho novo”, “Como montar um CV” e “Vagas de emprego” são sempre mais pesquisadaos no início do ano. Ao analisar essa curva ao longo dos anos, é possível dizer que em janeiro de 2018 será ainda maior a busca por um novo emprego.

Os insights do Google mostram que quem faz resoluções no começo do ano, tem uma probabilidade dez vez maior de manter esse hábito pelos próximos seis meses. E, na hora de arrumar um novo emprego, vale até simpatia e oração para os brasileiros.

Veja abaixo algumas das buscas relacionadas ao tema:

- Simpatia para arrumar emprego

- Oração para arrumar emprego

- Simpatia para conseguir emprego em 3 dias

- Simpatia para arrumar emprego urgente

- Oração para conseguir um emprego

- Novena para arrumar emprego

- Oração para conseguir um emprego abençoado

- Simpatia infalível para arrumar emprego