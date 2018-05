07:15 · 08.05.2018 / atualizado às 07:16

O jogo Pro Evolution Soccer (PES) 2019 será revelado quarta-feira (9). A informação foi divulgada durante o clássico entre Barcelona e Real Madrid, no último domingo (6) e nas redes oficiais do game.

Ainda não se sabe quais consoles receberão o jogo.

O lançamento do PES 2019 já era esperado, desde que ele vazou na loja online do PlayStation em Hong Kong. O que se espera é um jogo com direito a atletas especiais e um modo myClub diferente. David Beckham também deve aparecer na capa de uma versão especial do game.