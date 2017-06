PES 2018 terá o homem mais rápido do mundo como embaixador

07:53 · 14.06.2017

Usain Bolt como jogador de futebol. Será que dará certo? ( Foto: Konami/Divulgação )

A Konami anuncia que Usain Bolt é o novo embaixador do PES 2018. O atleta jamaicano é um grande fã de futebol e seu contrato com a Konami inclui a recriação exata do atleta. O objetivo é atrair fãs na pré-venda para tê-lo como opção para seus times no PES 2018. "Eu amo futebol e jogo PES há muito tempo, é o melhor jogo de futebol que existe, é uma grande honra fazer partes dele e de seu sucesso", disse Usain Bolt.

Todos que comprarem o PES 2018 antes do lançamento, no dia 12 de setembro (Américas) ou 14 de setembro (Global), poderão desbloquear Bolt como um jogador para o modo myClub. A Konami utilizou seus sistemas exclusivos de digitalização de rosto para recriar perfeitamente o atleta. Seu estilo de corrida e seu ritmo incrível serão um reforço para qualquer time.

PES 2018 Real Touch+

O novo jogo traz mais de 20 mil componentes reformulados que incluem a reprodução com fidelidade dos gramados, túneis e áreas ao redor dos estádios. Outra novidade é a implementação do sistema Real Touch+, que permite aos jogadores dominar e tocar a bola utilizando diversas partes do corpo como o peito, a cabeça e as pernas, de acordo com o ritmo e altura em que a bola é recebida. A forma de cobrança de pênalti também foi reformulada na íntegra.

Onde nascem as lendas

Centrada no conceito “Onde nascem as lendas”, o PES 2018 surge com diversos recursos, novas formas de jogar, uma versão para PC com as interações existentes no game para console e uma experiência de jogo incomparável.

A individualidade de movimento, forma de chute e passe de cada jogador também está mais próxima da realidade, graças à captura da ação dos jogadores em ambientes realistas.

Novos recursos

O PES 2018 também permite mais formas de aproveitar a experiência de um dia de jogo. Opções on-line completas de 11 contra 11 e o popular desafio myClub – em que os jogadores formam uma equipe do zero – se unem aos modos de jogo 2 contra 2 e 3 contra 3, com suporte para visitantes locais. A tão solicitada partida com “seleção aleatória” retorna com conteúdo totalmente novo, e a Master League implementa campeonatos de pré-temporada, um novo sistema de transferência, entrevistas antes do jogo e passagem pelos vestiários.

PES 2018 será lançado para PlayStation4, Xbox One, PlayStation3 e Xbox360. O jogo também será disponibilizado via Steam, em uma versão que passou por melhorias consideráveis em termos de estética e conteúdo para garantir simetria com os formatos da geração atual.