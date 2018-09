Paul McCartney grava playlist exclusiva para Spotify com show no Abbey Road Studios

09:57 · 15.09.2018

Paul McCartney durante o show ( Foto: Spotify )

O Spotify anuncia o lançamento do "Paul McCartney & Spotify Singles: Under The Staircase", uma playlist com gravações exclusivas em áudio e vídeo, todas gravadas em um show de Paul McCartney que aconteceu no Abbey Road Studios durante o verão americano, no qual o artista tocou faixas de seu mais novo álbum solo, o Egypt Station.

O Spotify recebeu o show intimista de Paul McCartney no icônico Studio 2 do Abbey Road, onde muitas das músicas clássicas dos The Beatles já foram gravadas. A sessão - que foi supervisionada pelo produtor Giles Martin, filho do "quinto Beatle" Sir George Martin - apresentou uma riqueza de faixas icônicas dos catálogos dos The Beatles e Wings, bem como faixas de seu mais novo álbum solo, o Egypt Station. O evento contou com a participação de cerca de 150 dos maiores fãs de Paul McCartney de todo o mundo, bem como amigos próximos do astro e sua família, incluindo Stormzy, Kylie Minogue, Amy Schumer, Johnny Depp e Orlando Bloom.

Essa playlist de áudio e vídeo é inédita, composta por 17 faixas de áudio e um longa-metragem de concerto, composto por 34 vídeos que captam os momentos mais especiais da sessão do Abbey Road.

A lista de músicas do Spotify Singles inclui:

- A Hard Day's Night

- Love Me Do

- Drive My Car

- Got To Get You Into My Life

- We Can Work It Out

- I've Just Seen A Face

- Lady Madonna

- Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band/Helter Skelter

- Nineteen Hundred And Eighty Five

- My Valentine

- Fuh You

- Come On To Me

- I've Got a Feeling

- One After 909

- Ob-La-Di, Ob-La-Da

- Back In The U.S.S.R.

- Birthday

O último álbum de Paul McCartney, Egypt Station, também está disponível no Spotify.

Os 34 vídeos estão disponíveis nos seguintes mercados: Reino Unido, EUA, Suécia, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e América Latina.