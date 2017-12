Passe de temporada do terceiro ano de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege já está disponível

09:14 · 14.12.2017

Já está disponível, deste a última terça-feira (12), o passe de temporada para o ano 3 de Tom Clancy’s Rainbow Six Sieg para Xbox One, Playstation 4 e PC. O season pass custa R$79,99 e dá direito antecipado à vários benefícios em relação ao jogo comum.

Mesmo tendo sido lançado em dezembro de 2015, a desenvolvedora continua trabalhando em atualizações para o jogo. Quem efetuar a compra vai ganhar sete dias de acesso exclusivo e antecipado aos oito operadores que serão lançados ao longo do ano e diversos outros benefícios, como 600 créditos R6, itens de customização exclusivos, descontos, boosts para acelerar a progressão no game, entre outras coisas.

Os usuários que adquirirem o passe de temporada até 5 de março de 2018 também receberão a skin de arma "Damascus Steel Signature". Já os jogadores que compraram o season pass do ano 2 de Rainbow Six Siege e quiserem adquirir a do ano 3 serão recompensados com 600 créditos R6 adicionais.

Gratuito

Enquanto a Ubisoft lança o season pass de Tom Clancy’s, os desenvolvedores de Injustice 2 anunciaram um teste gratuito do jogo no PlayStation 4 e Xbox One. O teste começa a partir desta quinta-feira (14) e vai até às 23:59 da próxima segunda-feira (18).

Com a novidades, quem ainda não tem uma cópia do game ganha a oportunidade de experimentar diversos modos de jogo, incluindo os capítulos 1 a 3 do modo de história, todos os modos multijogador e on-line, além da lista completa de personagens do game base com a exceção de Brainiac.

Desenvolvido pela NetherRealm Studios, os jogadores de Injustice 2 podem criar e personalizar versões definitivas de super-heróis e supervilões icônicos da DC Entertainment. O game está disponível totalmente em português, com versão brasileira exclusiva, em plataformas física e digital para PlayStation 4 e Xbox One.

Lançamento

Desenvolvido pela PUBG Corporation e lançado primeiro para Windows via Steam, Playerunknown's Battlegrounds chegou ao Xbox One também nesta terça-feira (12). Com exclusividade nos consoles até o momento, o jogo roda a 30 fps e já está disponível na loja da Xbox Live por R$ 129.

Pesando um pouco mais de 5GB, o game coloca 100 jogadores em uma batalha por sobrevivência, na qual há apenas um vencedor. Para isso, o jogador pode explorar o mapa em busca de equipamentos e recursos utilizando veículos ou ainda pode se esconder nas diversas construções do cenário.