Parceria entre Riot Games e Promo Arena é uma das novidades anunciada pelo Circuito Desafiante

13:55 · 17.01.2017 / atualizado às 13:56

Na próxima segunda-feira (23), terá o início do calendário do Circuito Desafiante. Focando na evolução da experiência proporcionada a jogadores e ao público do evento, a Riot Games anunciou a parceria com a Promo Arena. Por causa da junção, o torneio receberá uma infraestrutura profissional para receber os jogadores. Além da mudança de cenários, os organizadores informaram que neste ano as semifinais e a final serão presenciais. O local será divulgado posteriormente pela organizadora. Já os confrontos da fase de grupos continuam sendo realizados remotamente. Vale lembrar que todas as partidas continuarão sendo transmitidas pelo canal oficial da Promo Arena no Twitch.

A Riot Games também aumentará a cobertura do Circuito Desafiante deste ano, levando conteúdos de apresentação dos times aos jogadores e ainda mostrando análises das partidas. O especialista Luis "River" Mello participará da cobertura do torneio, a partir da redação da empresa, e trará análises semanais de cada rodada, além de reportagens especiais sobre os times, jogadores e estratégias que surgem durante o campeonato.

"O Circuito Desafiante tem um papel fundamental na renovação do CBLoL e para a formação de novos talentos no cenário de eSports no Brasil ", diz Leo Tang, gerente Sênior de eSports da Riot Games no Brasil. "Com a popularização do eSport no Brasil, surgem novos torneios e jogadores no cenário, e é natural que o torneio evolua como uma importante plataforma de visibilidade destes talentos. Prova disso, foram os jogadores de destaques em 2016”, completa Tang.

O calendário completo do Circuito Desafiante 2017 pode ser acessado no site.