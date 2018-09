Operadora traz Samsung Galaxy Note 9 para clientes no Ceará

07:44 · 16.09.2018

Os clientes da Claro já podem adquirir o recém-lançado Samsung Galaxy Note 9. O aparelho integra o seleto grupo de smartphones plenamente compatíveis com as funcionalidades da rede 4.5G da Claro, que promete atingir velocidades até 10 vezes maiores do que o 4G convencional. A Claro foi pioneira na implantação dessa tecnologia no Brasil e o novo Galaxy Note 9 permite usufruir de todos os benefícios e performance da rede novinha da operadora.

Segundo a assessoria de imprensa nacional da Claro, os clientes poderão optar por comprar o Note 9 com o Combo Multi – oferta combinada, na qual o cliente pode optar por no mínimo um serviço residencial (TV por assinatura, banda larga ou telefonia fixa) mais a linha celular – por R$ 2.319,00 no plano Claro Pós 60GB. Os clientes que contratam qualquer produto residencial, ainda recebem o dobro da internet no celular. Por exemplo, ao adquirir o novo Samsung Galaxy Note9 no plano de 60GB, o cliente Claro leva mais 60GB, ou seja, são 120GB para navegar à vontade.

Além disso, neste plano é possível usar um aparelho velho como desconto no Claro Troca para obter o Note 9. Por exemplo, optando pelo Combo e o Claro Troca, entregando o modelo da geração anterior (Samsung Galaxy Note8 128GB), o cliente leva a novidade por 21X de R$ 54,99, no plano de 60GB. Ou seja, um desconto de 78%, em relação ao preço de um aparelho avulso.