Operadora norte-americana T-Mobile compra rival Sprint por US$ 26,5 bilhões

09:32 · 01.05.2018

A operadora norte-americana T-Mobile finalmente realizou a façanha que desejava há anos: comprar sua rival Sprint. O acordo de US$ 26,5 bilhões entre as gigantes do mercado de telecomunicações vai deixar o a concorrência menos acirrada, já que, quando a fusão for finalizada, o país contará apenas com apenas três grandes operadoras de telefonia celular. A Comissão Federal de Comunicações (FCC) ainda precisa aprovar a compra.

Segundo os termos do acordo, a T-Mobile trocará 9,75 ações da Sprint para cada ação da T-Mobile, onde cada ação da Sprint foi avaliada em US$ 6,62. A Deutsche Telekom, proprietária da T-Mobile, ficará com 42% da nova empresa e controlará a diretoria, indicando 9 dos 14 diretores. Já a Softbank, dona da Sprint, fica com 27%, enquanto os 31% restantes ficarão com os acionistas públicos.

Se a fusão for aprovada pelas entidades reguladoras, a Sprint sai de cena e a T-Mobile permanece atendendo 126,2 milhões de assinantes. Com esse número, a nova operadora passa a ser a terceira maior operadora de telefonia móvel dos Estados Unidos.

Consequências

Para os consumidores a notícia é boa em partes, já que as infraestruturas combinadas vão oferecer aos clientes da nova T-Mobile a sua nova rede 5G em todo o país. Por outro lado, com a fusão, as concorrentes AT&T e Verizon ficarão com porções similares do mercado, reduzindo a competição.

Um exemplo a ser citado é o vizinho Canadá, onde apenas três grandes operadoras (Bell, Telus e Rogers) detém praticamente todo o mercado do país. Como o consumidor canadense paga uma das tarifas de telefone mais caras do mundo, as operadoras não tem interesse de diminuir os preços de seus planos para tirar o cliente uma da outra.

O caso é válido a título de comparação, já que operadoras dos EUA já tem feito 'parcerias' por baixo dos panos. AT&T e a Verizon, por exemplo, estão sendo investigadas por dificultarem a troca de operadora pelos clientes.

A T-mobile quase foi sido comprada pela AT&T em 2011, mas o negócio foi desfeito pelo Departamento da Justiça e a FCC. Com o cancelamento da fusão, a T-Mobile mudou sua abordagem acabando com contratos de fidelidade, oferecendo valores para que as pessoas rescindissem seus contratos com as concorrentes e criou planos mensagens e ligações ilimitadas, o que acabou se tornando padrão. Ela também inovou quando trouxe de volta os planos com dados ilimitados, algo que as competidoras haviam eliminado.

Esse surto de concorrência que a T-Mobile criou deve acabar com a fusão, a não ser que o Departamento de Justiça e a FCC entrem em cena novamente.