Operadora norte-americana deve ser a primeira do mundo a lançar oficialmente rede 5G

14:11 · 21.02.2018

A operadora norte-americana AT&T anunciou, nesta quarta feira (21), que deve lançar sua rede 5G até o final do ano no país. Segundo o comunicado oficial, a rede de última geração vai chegar primeiro nas cidades de Atlanta, no estado da Geórgia, e nas cidades de Dallas e Waco, no Texas, mas já afirmou que nos próximos meses vai liberar os nomes de outras nove cidades que também devem receber a nova tecnologia ainda em 2018.

Segundo a 3rd Generation Partnership Project (3GPP), organização responsável pela padronização de tecnologias móveis, as redes de quinta geração devem usar espectros de frequências baixas (600MHz e 700MHz), médias (3.5GHz) e altas (50GHz). A AT&T vai começar usando a frequência de 50GHz, que está na faixa conhecida como onda milimétrica (entre 30 GHz e 300 GHz), a mesma usada para comunicação com satélites e sistemas de radares.

Como a grande vantagem da frequência de onda milimétrica são as super velocidades em detrimento da abrangência, o foco da operadora será em bairros específicos dessas cidades. O uso da rede 5G como é usada hoje pelas redes 3G/4G só deve acontecer quando a AT&T fizer a mudança para as bandas mais comuns (600MHz e 700MHz, 3.5GHz), que têm maior alcance. Os ajustes não devem demorar, pois grande parte do equipamento LTE que está instalando hoje está preparado para a migração, já que a operadora faz testes com a nova rede desde meados de 2016.

Celulares

O uso do 5G também depende de aparelhos compatíveis, que no momento ainda não existem. A Qualcomm já está se preparando para equipar aparelhos da Sony, Nokia e de outros fabricantes, enquanto Intel e Samsung já levaram a tecnologia para as Olipíadas de Inverno de Pyeongchang. Os testes devem deixar as empresas mais preparadas para lançar aparelhos compatíveis com as redes de quinta geração até o final do ano.

Maior rival da AT&T, a T-Mobile também quer vender telefones e o 5G ainda em 2018. Ela segue com seus testes, mas diferente da AT&T, pretende focar no espectro de baixa frequência (600MHz), que tem maior abrangência do que as de média e alta frequência. Apesar disso, a operadora também pretende expandir o serviço para os espectros na casa dos 2 GHz, mas também vai explorar as ondas milimétricas na faixa dos 28 GHz, onde tem feito seus testes. Já a Sprint quer seu 5G funcionando até 2019 na banda 2.5 GHz, enquanto a Verizon tem falado mais do seu 5G fixo do que do móvel.

Brasil

Enquanto as grandes operadoras norte-americanas testam o 5G, no Brasil, a Claro, Vivo e TIM estão focando nas redes 4.5G, a evolução das atuais redes de quarta geração. A Claro já tem cobertura 4.5G em 140 cidades do país, enquanto a TIM oferece o serviço em apenas 27 municípios, mas nenhuma das operadoras oferece a tecnologia no Ceará. A Vivo já levou sua tecnologia 4G+ para 104 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza e Caucaia.

Conhecida como LTE Advanced (LTE-A), as redes 4.5G conseguem chegar, em teoria, aos 1 Gbps. Em testes reais, entretanto, esse valor fica próximo dos 450 Mbps. As altas taxas são alcançadas por causa de uma nova forma de modulação de dados (256 QAM) e da tecnologia MIMO 4×4, que usa múltiplas antenas para enviar e receber dados, além da agregação de faixas, que junta diferentes faixas de frequência, aumentando ainda mais a velocidade de transmissão. A Claro afirma que sua rede 4.5 chega aos 300 Mbps, enquanto Vivo e TIM se resumem a prometer até o dobro da velocidade do atual 4G.

Para alcançar as velocidades prometidas, entretanto, é necessário um aparelho compatível com o LTE-A, que no momento são poucos no país. Fazem parte da lista a família Galaxy S8, os iPhones 8/8 Plus e X, LG G6 e Moto Force Z2. Curiosamente, o hotsite da Vivo sobre o 4G+ afirma que aparelhos mais antigos são compatíveis com a nova tecnologia, como iPhone 7 / 7 Plus, Moto G5, LG G5 e Galaxys A5 e S7 Edge.