Operadora inicia vendas do Galaxy Note9 em lojas físicas e online

14:14 · 17.09.2018

O lançamento da Samsung pode ser adquirido por R$ 899,00 à vista. (Foto: Divulgação; Samsung)

O novo Galaxy Note9 da Samsung chegou às lojas físicas e online da Vivo na última sexta-feira (14). Cliente podem trocar seus pontos do programa de relacionamento Vivo Valoriza em lojas da operadora e acumular ainda mais vantagens na aquisição do smartphone.

Para os consumidores que preferirem retirar na loja física o aparelho comprado na loja online, a operadora traz uma iniciativa que permite adquirir celulares pelo site da Vivo e retirar em lojas físicas, sem custo adicional de frete e com entrega em até 3 dias úteis.

O projeto “pick-up in store” já está em 15 lojas nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal. A partir de novembro, o projeto avançará para outras lojas da companhia no Brasil.

O lançamento da Samsung pode ser adquirido por R$ 899,00 à vista ou em 12 vezes de R$74,99, sem juros, no plano Vivo Família 50GB com o Vivo Renova.