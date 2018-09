Operadora faz parceria com serviço de streaming da Amazon e dá 3 meses grátis

14:15 · 14.09.2018 / atualizado às 14:19

O pacote permite que os clientes escolham quando, onde e como desejam assistir ao conteúdo. (Foto: Divulgação; Vivo)

O serviço Amazon Prime Video agora pode ser acessado em uma oferta pela operadora Vivo no Brasil na última quinta-feira (13). O serviço oferece aos clientes acesso a diferentes títulos, que incluem séries Prime Original, como Jack Ryan, de Tom Clancy, e filmes como A Cabana e Extraordinário. A vantagem de fazer via Vivo é que o usuário terá uma oferta promocional de três meses iniciais sem nenhum custo, como cortesia da operadora, além de pagar pelo serviço diretamente na fatura mensal. Após os três meses iniciais, o custo mensal do Prime Video será de R$ 7,90 (para os seis meses seguintes) e de R$ 14,90 (a partir do décimo mês).

Usuários também terão acesso à transmissão ao vivo de eventos esportivos por meio do Prime Video, incluindo tênis e vôlei de praia. O pacote permite que os clientes escolham quando, onde e como desejam assistir ao conteúdo: em computadores compatíveis, tablets, TVs conectadas à internet, videogames ou outros dispositivos de streaming selecionados. Até três dispositivos podem estar conectados simultaneamente na mesma conta, transmitindo conteúdos diferentes.

Para assinar o Prime Video, clientes com celular Vivo devem enviar um SMS com a palavra AMAZON para o número 1060 e seguir as instruções enviadas. Assinantes de banda larga, TV por assinatura e de telefonia fixa devem acessar o site oficial do pacote e seguir o passo a passo.