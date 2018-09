Operadora brasileira firma parceria com TIDAL e lança ofertas de assinatura

14:10 · 19.09.2018

A empresa tem o objetivo de criar uma indústria musical mais sustentável. (Foto: Divulgação)

Clientes da Vivo poderão ter acesso a ofertas para assinatura da plataforma TIDAL a partir desta quarta-feira (19), graças à parceria firmada entre a empresa norte-americana e a operadora brasileira. Para comemorar, o TIDAL promoverá um show exclusivo para clientes Vivo e convidados com uma de suas artistas-proprietárias, Nicki Minaj, no dia 26 de setembro, em São Paulo.

Os planos para clientes da Vivo custam a partir de R$ 4,99 por semana, sendo os primeiros sete dias grátis, e R$ 15,99 por mês, com os primeiros 30 dias gratuitos. Usuários poderão pagar direto na conta de celular ou por meio de créditos pré-pagos. Para assinar um dos planos da plataforma, os clientes com um celular Vivo devem enviar um SMS com a palavra TIDAL para o número 1010 e seguir as instruções recebidas, ou acessar o site oficial e seguir o passo a passo.

A plataforma TIDAL possui mais de 57 milhões de músicas, 235 mil vídeos, séries originais, shows ao vivo, festivais e documentários, além de conteúdo exclusivo de artistas nacionais e internacionais. O aplicativo apresenta conteúdo localizado para o mercado brasileiro, com curadoria da equipe editorial local e, no futuro, deverá ter conteúdo local exclusivo.

A empresa é a primeira e única plataforma de streaming de propriedade de artistas como Alicia Keys, Beyoncé, Calvin Harris, Chris Martin (vocalista do Coldplay), Daft Punk, Jay Z, Kanye West, Madonna, Nicki Minaj, Rihanna e outros, com o objetivo de criar uma indústria musical mais sustentável.