Opera lança novo provedor para MacOS e Windows

16:58 · 12.01.2017

Opera Neon, novo template para 2017 ( Foto: Reprodução )

Os usuários do Opera, navegador de internet, ganharam uma novidade nesta quinta-feira (11). Os desenvolvedores do provedor anunciaram a sua nova plataforma. De acordo com eles, o site "Neon" será um conceito diferente dos demais, oferecendo uma barra de endereço na parte superior da tela e dicas de links para os internautas. A atualização já está disponível para MacOS e Windows através do site.

As diferenças dos demais, Chrome, Firefox e Edge, ficam notórias quando um usuário realiza uma pesquisa. Além do endereço ficar na parte superior da tela, outras informações como as opções de edições de páginas mudaram de endereço, ficando à esquerda.