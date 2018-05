08:30 · 02.05.2018 / atualizado às 09:07

Oculus Go é um headset de realidade virtual ( Foto: Divulgação )

O Oculus Go foi lançado nesta terça-feira (1º) com preço inicial US$ 199. A vantagem do produto é que ele não depende de um computador ou de fios conectados para que possa ser utilizado.

O headset de realidade virtual está disponível em versões de 32 GB e 64 GB, tem tela LCD com resolução 2560x1440 pixels e utiliza a mesma plataforma do Samsung Gear VR.

Ele foi projetado com tecidos respiráveis e alças ajustáveis. O headset ainda tem uma entrada de áudio de 3,5 mm. Veja mais detalhes no site.