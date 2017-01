O game das Tartarugas Ninjas é removido das lojas virtuais pela Activision

14:23 · 05.01.2017

O jogo foi lançado em maio do ano passado pela Activision ( Foto: Divulgação/PlayStation )

Os fãs do game "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan", inspirado na animação das Tartarugas Ninjas, criado por Kevin Eastman e Peter Lair, tiveram uma surpresa ruim nestes últimos dias. O motivo é que a Activision, distribuidora e desenvolvedora de jogos eletrônicos, removeu o título da PS Store (PlayStation) e do Xbox Live (Xbox) e da Steam (PCs).

O game estava sendo comercializado desde maio do ano passado, disponível para computadores, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One. Na época, Tartarugas Ninjas receberam críticas negativas por causa da jogabilidade dos personagens.

Ao que tudo indica, os fãs do título só poderão adquirir o jogo através da cópia física (CD).