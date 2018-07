07:41 · 06.07.2018 / atualizado às 07:42

O Nubank anunciou que disponibilizou o recurso de portabilidade de salários, o que permite que o pagamento mensal seja recebido diretamente pela NuConta, dispensando a necessidade de transferência.

O processo é todo feito através do aplicativo do banco. Para isso, o usuário precisará da razão social da empresa, CNJP da empresa e o nome do banco que processa a folha de pagamentos da empresa.

Em até cinco dias úteis, o banco informa se a portabilidade foi concluída.