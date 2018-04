Novos comerciais da Apple fazem piada com Android

10:33 · 26.04.2018

Conhecida por seus vídeos bem produzidos e com pegadas diferentes, a Apple lançou, na última terça-feira (24), dois novos comerciais. Os promovidos da vez são os iPhones, mas o foco do comercial na verdade são os aparelhos que rodam Android.

No primeiro vídeo, a Maçã implica com a loja de aplicativos do Google. Na 'história', vemos uma mulher pegando um item de uma prateleira, simulando o que seria um usuário fazendo o download de um aplicativo na Play Store. Após 'adquirir' o item, o mesmo explode na mão da mulher, fazendo uma alusão aos aplicativos da loja que eventualmente escondem malwares.

No segundo comercial, a empresa mostra duas usuárias fazendo fotos. Enquanto a primeira faz fotos 'normais', a segunda faz uso do novo modo Iluminação de Retrato, disponível nos iPhones X e 8 Plus. A curiosidade fica por conta de que alguns aparelhos com Android, como os mais recentes Samsung S9 e S9+, têm câmeras melhores que os últimos lançamentos da Apple. Mesmo assim, a empresa faz questão de enaltecer o seu mais recente modo de fotografias, que cria um fundo preto nas imagens, ainda não copiado pelos concorrentes.

Em março, a empresa lançou o comercial 'Desbloqueie com um olhar', focado no Face ID do iPhone X, que já é o terceiro mais assistido do ano, com mais de 8.7 milhões de visualizações. Em segundo lugar vem o comercial de 4 minutos do HomePod com 8.8 mi, mas o grande campeão de 2018 é o que anunciou a versão vermelha do iPhone 8, que em apenas 16 dias já passa dos 11 milhões de visualizações.