10:26 · 13.12.2017

Pensando em um futuro onde as câmeras de smartphones poderão juntar hardware e algoritmos de visão computacional para produzirem fotos e vídeos de uma maneira totalmente diferente, o Google criou o projeto "Appsperiments", onde o objetivo seria pensar em novos aplicativos que usam a fotografia como base, mas implementando novos recursos. Na última segunda-feira (11), o projeto rendeu frutos e a empresa já disponibilizou sua primeira leva de aplicativos voltados para novos meios de fotografar: Storyboard. Selfissimo! e Scrubbies.

Por enquanto exclusivo para Android, o Storyboard transforma vídeos em layouts de quadrinhos de uma única página, tudo na tela do smartphone. Após carregar o vídeo, o aplicativo seleciona automaticamente quadros de vídeo interessantes, segundo um algoritmo criado especialmente para isso. Com os quadros escolhidos, um dos seis estilos visuais é aplicado sobre as imagens. Caso goste do resultado, o usuário pode salvar ou usar o gesto de puxar para baixo para produzir um novo.

Já o Selfissimo!, que esse sim está disponível para iOS e Android, é um aplicativo de selfies automatizado que tira uma nova foto em preto e branco toda vez que o usuário faz uma pose. Para encerrar a sessão, basta clicar na tela e rever o resultado e salvar algumas imagens ou todo o ensaio fotográfico.

Talvez o mais inovador, o Scrubbies (exclusivo para iOS) permite que você manipule a velocidade e a direção da reprodução de vídeos para produzir loops de vídeo que destacam ações, capturar rostos e momentos de repetição. O uso é simples, basta filmar um vídeo e carregar no aplicativo e "remixá-lo", algo como um DJ.

O projeto nasceu após o sucesso do Motion Stills, aplicativo lançado em 2016 que converte vídeos em GIFs e time lapses usando tecnologias de estabilização e renderização experimentais. A empresa queria levar para aplicativos de fotografia recursos como reconhecimento de objetos, segmentação de pessoas, algoritmos de estilização, codificação eficiente de imagens e tecnologias de decodificação.

Com as novidades, a empresa quer que o usuário se divirta enquanto "appsperimenta" os novos aplicativos e pede feedbacks, que podem ser dados dentro de cada app, pois é com eles que a empresa espera melhorar ainda mais a experiência de uso usuário.